الامارات | شرطة دبي تناقش تحديات الشباب في المرحلة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تناقش تحديات الشباب في المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس القيادات الشابة ومجلس علماء شرطة دبي، حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، عبر برامج التواصل الافتراضية، للوقوف على أبزر الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشباب في المرحلة المقبلة، وما قدمته الدولة للشباب من دعم على كل الصعد، ودورهم في صنع القرار المؤسسي، واتسامهم بالمهارات المطلوبة لقيادة المستقبل، وصقل شخصياتهم بما ينعكس إيجابياً على التنمية والازدهار على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ترأست الجلسة، طبيب شرعي رئيس لجنة الخبراء عضو مجلس علماء شرطة دبي، الرائد الدكتورة روضة الشامسي، واستضافت ملازم أول مهندس محمد زينل، من الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، والرئيس التنفيذي للائتلاف الإقليمي للشباب والسلام والأمن من الأردن، معن الشمايلة، ومدير العمليات بجزيرة زركو أدنوك البحرية، رئيس مجلس شباب أدنوك، المهندس محمد الشامسي، وقائد المرحلة العلمية ومدير إدارة المخاطر في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس محسن العوضي، ومدير مشروع تعليمي بمنظمة اليونيسكو بمكتب العراق، كواني كير كواني.

وتطرق كواني إلى مدى اتسام الشباب اليوم بالمرونة إزاء تقبل آراء الآخرين واختلافهم وثقافاتهم، مؤكداً ضرورة التركيز على جوانب عدة منها الذكاء العاطفي والوعي بالقدرة على التعامل مع الضغوط الداخلية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة «كوفيد-19».

وأكد المهندس محمد الشامسي على ضرورة تأهيل الشباب وتمكينهم من التعامل مع المتغيرات المتسارعة في العصر الحديث، والتحول التدريجي نحو المستقبل، وأهمية وعي الشباب بتلك المتغيرات ومساعدتهم على تجاوز التحديات، والاهتمام الكافي بالصحة العقلية والنفسية والاجتماعية، منوهاً بالآثار التي تخلفها التطورات التقنية المتلاحقة.

وأشاد المهندس محسن العوضي بإنجازات الشباب الذين شكلوا فريق عمل «مسبار الأمل»، مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ونجحوا في تحقيق طموح الدولة بالتحليق إلى الفضاء والمشاركة في استكشافه، وتحقيق إنجازات سباقة جعلت من الإمارات محط أنظار العالم بهذا العمل العظيم.

وثمّن معن الشمايلة، ما وصل إليه الشباب الإماراتيين من إنجازات يشار إليها بالبنان، ودورهم المحوري والفعال في مختلف مشروعات الدولة، مؤكداً أن نجاحاتهم أبهرت العالم، خصوصاً في المشروع التاريخ لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي تحقق بأيدٍ إماراتية، مانحين الأمل للمنطقة العربية بأسرها في القدرة على التغيير.

في حين أكدت محلل كيميائي في شرطة دبي، الخبير عائشة بن تميم، على الدعم المستمر لشرطة دبي لفئة الشباب، ومدهم بالمعرفة والأدوات التكنولوجية اللازمة لبناء قاعدة انطلاقة قوية، تُعينهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة، لافتة إلى أن هذا الاهتمام أعطى بعداً أكبر وأكثر أهمية لعلوم الأدلة الجنائية في شرطة دبي وخبرائها، خصوصاً في ضوء الكوادر المتميزة والمشرفة على الساحة اليوم.

وأكد الخبير طارق محمد، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنهم فخورون بالعمل في شرطة دبي، لما تقدمه من دعم كبير للشباب، وإشراكهم في صنع واتخاذ القرار، والإسهام في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسة، ما يسهم في تمكينهم وتأهيلهم ليكونوا قادة في المستقبل.

واقترح ملازم أول، مهندس محمد زينل، تأسيس منظومة لنقل المعرفة للأجيال المقبلة، داعياً الشباب إلى المشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم في تطوير المشروعات والعمليات الهادفة إلى تحقيق التوجهات الرئيسة لشرطة دبي، مؤكداً أن الشباب يشاركون بفاعلية وبشكل محوري في إدارة وإطلاق المشروعات الرامية إلى مكافحة الجريمة وضبط أمن الطريق.

إدارة الوقت

تطرقت الطالبة، هند الجناحي، الحائزة المركز الأول في مسار النخبة بين طلبة الثانوية العامة في الدولة لعام 2020-2021، إلى مهارة إدارة الوقت وانعكاسها على حصاد الطالب، وتمكينه من تحقيق ما يصبو إليه لنفسه ومجتمعه، مؤكدة أن الأمر يتعلق بكيفية العمل بذكاء أكثر مقارنة بالعمل الجاد.

حلول للتحديات

شاركت المهندسة، سلامة الفلاسي، تجربتها بالعمل مع الشباب في شرطة دبي بوصفها رئيسة مجلس القيادات الشابة، مؤكدة على دورهم المحوري والأساسي في كل المجالات، وإثباتهم القدرة على تحمل المسؤولية الموكلة إليهم في مختلف التخصصات، وأكدت أن المجلس يسعى إلى التطوير المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشباب، دعماً لهم ولتمكينهم من تحقيق أحلامهم.

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