25 طالباً وطالبة من «مخيم الطفل» يزورون متحف شرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ضمن فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتنسيق مع بلدية دبي، زيارة لـ 25 طالباً وطالبة من مخيم مدينة الطفل إلى متحف شرطة دبي، وذلك للاطلاع على مُحتوياته ومقتنياته التي توثق تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء، وأبرز الابتكارات الحديثة في العمل الشرطي.

وأكدت فاطمة بوحجير مُنسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والمستمر مع بلدية دبي بهدف إسعاد الطلبة في العطلة الصيفية، وتعريفهم على مؤسسة شُرطية مهمة لها تاريخ حافل بالعطاء في خدمة الوطن.

وتجول الطلبة في المتحف واستمعوا من علياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي إلى شرح حول محتوياته من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة لتوثيق المسيرة التاريخية، وقصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

وبعد الجولة، زار الطلبة قاعة خط الدفاع، والتي أُقيمت فيها لهم فعاليات متنوعة من مسابقات رسم وورش عمل وعرض لمادة فلمية عن تاريخ إمارة دبي، ثم التقطوا صوراً تذكارية مع دمُية الشرطية «آمنة». وقدمت زنيب حسين مدير مجلة خالد، شرحاً للطلبة عن المجلة ونسختها الإلكترونية التي تتضمن مجموعة قيّمة من المواضيع التي تُعنى بشؤون الأطفال وتوعيتهم.