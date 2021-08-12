«وام» توقع مذكرة تفاهم مع «التيمبو» الصحفية الكولومبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية لتعزيز التعاون بينهما في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي. أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم افتراضيا عبر الإنترنت بحضور محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات وأندريس ليموس مدير عام مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية وسالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا وعدد من المسؤولين من المؤسستين.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري والتركيز على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى كلا الجانبين.

وأكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك مع مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية ومنها مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية التي تعد من المؤسسات الصحفية الرائدة عالميا بما يعزز جسور التواصل مع الجمهور العالمي ويتماشى مع الدور البارز للإمارات على الساحة الدولية. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية يأتي في إطار مواصلة الجهود لتوسيع نطاق انتشار خدمات وكالة أنباء الإمارات على مستوى العالم باللغات المختلفة بما يعزز حضورها مزودا موثوقا للخدمات الإعلامية عالميا.. معربا عن تطلعاته في أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.