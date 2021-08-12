مدير عام «الإمارات للدراسات»: نموذج ملهِم في الدعم والتمكين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: إن «يوم الشباب الدولي»، الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس كل عام، فرصة لتأكيد ما قدَّمته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة من دعم كبير إلى فئة الشباب، لتضمن لهم امتلاك أفضل المعارف والمهارات، التي تُكسبهم خبرات نوعيَّة في شتى الميادين والمجالات.

وأشار النعيمي إلى أن حرص قيادتنا الحكيمة على الاستفادة من طاقات الشباب جعل دولة الإمارات نموذجًا يُحتذَى به في ترسيخ الثقة بهذا الجيل، بصفته الثروة الحقيقية لرفعة الوطن وتقدُّمه، وهو ما ينسجم مع قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله: «بهمَّة شباب الوطن، وما يحملونه من روح مفعمة بالطموح والتفاؤل والانتماء، سنصل بدولة الإمارات، بعون الله، إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز».