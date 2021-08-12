اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بحث تسهيل عبور المسافرين براً بين الإمارات وعمان

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام) 

بحث خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة والمقدم سعيد بن صالح السيابي مدير جمارك شرطة البريمي بسلطنة عمان، أمس، بمنفذ خطم الشكلة البري عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها بسلطنة عمان الشقيقة.
 استعرض الاجتماع -الذي حضره عدد من مديري الجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ البرية بمنطقة العين- آلية التنسيق المشترك بين الجانبين الإماراتي والعماني وعملية تسهيل عبور المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتدابير الاحترازية للحد من جائحة «كوفيد- 19» إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق المباشر لمرحلة التعافي من الجائحة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا