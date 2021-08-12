الامارات | «صحـة دبي» تتوسّع في حملة التطعيم بالمنازل ضد «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحـة دبي» تتوسّع في حملة التطعيم بالمنازل ضد «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التوسّع في حملة تطعيم المنازل لتشمل المواطنين بعمر الـ50 سنة وما فوق، وأصحاب الهمم وكبار السن بعمر 60 سنة وما فوق من المقيمين في إمارة دبي، بهدف التخفيف عنهم وتجنيبهم الحاجة للتوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتسريع خطوات التعافي وتحصين أفراد المجتمع ضد «كوفيد-19»، وتماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بالهيئة رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19»، الدكتورة فريدة الخاجة، إن التوسع في الحملة جاء بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في الوصول إلى كبار المواطنين في منازلهم، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل في تعزيز جهود الهيئة لتحقيق أهدافها في توفير الحماية لكل فئات المجتمع، والوصول إلى تطعيم 100% من الفئات المستهدفة، لافتة إلى أن الهيئة ستوفر ضمن هذه الحملة لقاح فايزر - بيونتك لجميع الفئات المستهدفة.

وحول آلية الاستفادة من الخدمة، أضافت الخاجة: «بالإمكان الحجز للخدمة من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال بهيئة الصحة بدبي على الرقم 800242، وتقديم ما يثبت السكن في إمارة دبي بغض النظر عن مكان صدور الإقامة، ليتم بعد ذلك تأكيد الحجز وتقديم الخدمة خلال 48 ساعة فقط من موعد الحجز، داعية جميع المواطنين في دبي ممن هم بعمر الـ50 وما فوق، وكبار السن من المقيمين في الإمارة بعمر 60 وما فوق، للاستفادة من هذه المبادرة وعلى مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً».

وأوضحت أن الهيئة وفرت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في هذه الحملة كل الإمكانات المطلوبة للوصول إلى الفئات المستهدفة، حيث تم تخصيص وتجهيز العديد من الحافلات المتنقلة لهذه الغاية، وتعيين فريق متكامل من الممرضات والمشرفين المدربين والمؤهلين للتطعيم المنزلي وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال، وضمن إجراءات الوقاية والسلامة المطلوبة. وأكدت أن الهيئة ماضية في حملتها الموسعة لتحصين جميع المستهدفين في المجتمع، وتعزيز مقومات الأمن الصحي، ومن ثم المساهمة في تسريع خطوات التعافي، وذلك ضمن خطة استراتيجية، تنفذها «صحة دبي» بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة.

• الحملة هدفها التخفيف عن كبار السن في دبي وتطعيم أكبر عدد منهم لتجنيبهم احتمالات العدوى.

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