الامارات | محاكمة أب أهمل ابنته وحرمها التعليم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة أب أهمل ابنته وحرمها التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي متهماً إلى محكمة جنح الأسرة، لعدم استخراجه الأوراق الثبوتية اللازمة لابنته التي أهملها هي وأشقاءها، ما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية، مطالبة بمعاقبته وفقاً لمواد القانون الاتحادي لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة».

وقالت وكيل نيابة أول، في نيابة الأسرة والأحداث، نورة خادم المعصم، التي باشرت التحقيق في القضية، إن الابنة، التي أهملتها أمها أيضاً، قدمت شكوى ضد والدها، وتم تسجيل بلاغ جنائي ضده، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم امتنع عن استخراج بطاقات الهوية والبطاقات الصحية، ولم يجدد جواز السفر، ما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية.

وأضافت المعصم أن الأب توقف كلياً عن التواصل مع ابنته، وامتنع عن الإنفاق عليها نهائياً، لافتة إلى أن والديها منفصلان وتعيش مع خالتها، وذلك بسبب عدم قيام أي من والديها بأدوارهما في الرعاية والتربية والإنفاق.

وبسؤال المتهم، خلال تحقيقات النيابة، عن أسباب عدم استخراجه للأوراق الثبوتية، أفاد بأنه راجع الجهات المعنية لإجراء المطلوب، ووجد معوقات تعرقل تجديد الوثائق وتتطلب مراجعة أكثر من جهة، مدعياً أنه يعطي ابنتيه مصروفاً شهرياً، ويتواصل معهما أكثر من مرة أسبوعياً.

فيما أكدت الفتاة خلال التحقيقات أن خالتها هي التي تتولى الإنفاق عليها، إذ لا تتلقى الرعاية والاهتمام اللازمين من قبل والديها، فاستقرت مع خالتها التي تعيش في إمارة أخرى.

وأوضحت المعصم أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت الإهمال من قبل الأب المتهم، بداية من عدم استخراج الأوراق الثبوتية (الهوية)، وكذلك إهماله في تجديد جوازات السفر لسنوات طويلة، ما أدى إلى حرمان أطفاله من حقوقهم الأساسية.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، وجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنحتَي الامتناع عن استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم إلحاق طفل بإحدى المؤسسات التعليمية من دون موجب وفق قانون الطفل «وديمة»، وعليه تمت إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الأسرة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

وناشدت النيابة العامة الآباء والقائمين على رعاية الأطفال، ضرورة الالتزام بتوفير الحياة الكريمة لهم وفق ما يقتضيه الشرع والقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يثبت إهماله وعدم التزامه بالحقوق المنصوص عليها قانوناً للأطفال.

• الطفلة قدمت شكوى ضد والدها، بعدما توقف عن الرعاية والتربية والإنفاق.

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