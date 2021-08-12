الامارات | مركز جديد لفحص PCR للقادمين إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جديد لفحص PCR للقادمين إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة طموح للرعاية الصحية، عن توسيع خدمات مراكز فحص الدم بتقنية الليزر في سيح شعيب - طريق الفاية، لتشمل مركزاً جديداً لإجراء فحص مسحة الأنف PCR، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة وتسهيل إجراء الفحوص.

وقال مدير المواقع الخارجية في «طموح»، عبيد عيسى الخييلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز الجديد يخدم القادمين إلي إمارة أبوظبي، الذين يجرون فحص الدم بتقنية الليزر وتظهر نتيجتهم غير واضحة، حيث يتم تحويلهم إلى المركز لإجراء فحص مسحة الأنف مجاناً، ومنح المقيمين في إمارة أبوظبي تصريحاً لدخول الإمارة عقب التوقيع على تعهد بحجر أنفسهم لمدة 24 ساعة حتى ظهور نتيجة الفحص، مشيراً إلى أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويقدم خدماته لجميع فئات المجتمع.

وكانت «طموح» افتتحت بداية العام الجاري، 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة، على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت، بطاقة استيعابية تصل إلى 8000 مركبة يومياً، حيث تخدم المحطات 36 مركبة في آن واحد.

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