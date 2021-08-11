الامارات | شرطة دبي: الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا بحريق سفينة في جبل علي مزورة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا بحريق سفينة في جبل علي مزورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي، هي وثيقة مزورة والحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات. ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news