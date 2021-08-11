تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وتتكون بعض السحب على الجبال بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:15 والمد الثاني عند الساعة 03:18 والجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:10 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 00:35 والجزر الأول عند الساعة 18:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.