الامارات | مواطنون يصطادون حيوان نادر «غرير العسل» في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يصطادون حيوان نادر «غرير العسل» في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطاد مواطنون حيوان «غرير العسل» القاتل أول من أمس في إحدى المناطق في إمارة رأس الخيمة، حيث تمكنوا من ضبطه ووضعه داخل صندوق حديدي وتسلميه للجهات المختصة لرعايته.

وقال مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض الشباب المواطنين ضبطوا حيوان «غرير العسل» في الإمارة، والذي يعتبر من الحيوانات الثدية نادرة الوجود في الجزيرة العربية، حيث يتغذى على النباتات الحيوانات وينتشر في الهند ومنطقة الجزيرة العربية.

وأضح أن «غرير العسل» حيوان يستطيع قتل الإنسان، ولا يجوز تربيته أبداً، إذ أنه يشكل خطراً على السلامة العامة، ولفت إلى أنه فور ضبط الحيوان تم إبلاغ الهيئة التي باشرت بالتعاون مع الجهات المختصة بالاعتناء به ورعايته ونقله إلى مكان آمن.

ونصت المواد 17 حتى 23 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، حال استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان، وأفضى الاعتداء إلى الموت.

كما حظر القانون، في المادة الثالثة، أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثنى من ذلك في المادة الرابعة المنشأة الحاصلة على رخصة مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر حيوانات خطرة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالب القانون في المادتين الثامنة والتاسعة كل من يجد أياً من الحيوانات الخطرة سائبة أو ضالة، أو علم بوجود حيوان خطر لدى حائز غير مرخص له بامتلاكه، الإبلاغ الفوري عن ذلك للوزارة المعنية أو السلطة المختصة أو أقرب مركز شرطة.

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