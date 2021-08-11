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الامارات | الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق في منطقة جبل علي ولا إصابات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق في منطقة جبل علي ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق ظهر اليوم بمصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع الحريق من دون تسجيل أي إصابات.

ونجحت فرق الدفاع المدني بدبي والوحدات المختصة من إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات.

وأكد الدفاع المدني في دبي أن الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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