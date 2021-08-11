محمد بن حمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة المؤسسة خلال العام 2021، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على تقرير أعمال المؤسسة والمشاريع الجاري العمل عليها، والتي تم إنجازها منذ بداية العام 2021، بالإضافة إلى مشاريع التحول الرقمي للخدمات عن طريق التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية، كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن أعمال اللجان التنفيذية ونسبة الأعمال المُنجزة في المجالس المجتمعية والمشاريع الإنشائية الأخرى في مختلف مناطق إمارة الفجيرة. وأثنى سموه على جهود المؤسسة في سعيها الدائم لتطوير خدماتها وبرامجها، كما وجّه بضرورة استمرارية العمل نحو تحقيق أهداف المؤسسة، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وفق أفضل المعايير المتطورة والمعتمدة. حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.