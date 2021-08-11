الفجيرة للموارد الطبيعية تُطلق «المعرفة الرقمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بمكتب التطوير المؤسسي حملة (المعرفة الرقمية)، وذلك لتعزيز المعرفة الرقمية التي تسعى المؤسسة من خلالها لتأصيل العمل المؤسسي لدى موظفيها كافة.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية أن الحملة تهدف في المقام الأول إلى نشر الثقافة وتعزيز المعرفة المتخصّصة بين الموظفين حول أدلة الخدمات والأنظمة والبرامج التقنية والممارسات التي تتّبعها المؤسسة والجهود المبذولة مؤخراً للتحوّل الرقمي نظراً لتوسّع أعمالها، وذلك من خلال طرح أنشطة افتراضية وتنظيم جلسات عصف ذهني وورش عمل متنوعة تستمر على مدار شهر كامل.