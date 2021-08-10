محمد الشرهان نائباً لمدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، تعيين محمد يوسف الشرهان نائباً لمدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في خطوة تجسد توجهات قيادة دولة الإمارات بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز دورها في قيادة مسيرة استشراف وصناعة المستقبل، وتؤكد الدور الريادي والمعرفي للقمة العالمية للحكومات في تمكين الشباب وتفعيل دورهم المحوري في مسيرة التنمية والتطوير.

وتشمل مهام عمل الشرهان في منصبه الجديد تعزيز شراكات القمة العالمية للحكومات مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، والإشراف على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والجلسات المعرفية، وإعداد وتطوير خطط العمل للفترة المقبلة.

ويحمل محمد الشرهان درجة الماجستير في هندسة وإدارة النظم ضمن البرنامج المشترك لمعهد مصدر ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير في القيادة والابتكار من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية بتقدير امتياز من الجامعة الأميركية في الشارقة.