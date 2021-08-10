الامارات | محمد بن زايد: «استراحة السحب» من المشاريع الرافدة للسياحة في الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: «استراحة السحب» من المشاريع الرافدة للسياحة في الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «استراحة السحب» التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتعد أحدث المشاريع السياحية في مدينة خورفكان.

وتجول سموه في أرجاء الاستراحة من الشرفات الداخلية والخارجية التي توفر إطلالات لمختلف المناظر والمعالم التي تحتضنها مدينة خورفكان في جميع أرجائها.

وأكد سموه أن مثل مشروع استراحة السحب من المشاريع الحيوية النوعية الرافدة للسياحة في الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «زرت اليوم استراحة السحب في خورفكان.. إطلالة جميلة على معالم المدينة وتاريخها العريق والتي حباها الله جمال الطبيعة وتنوعها.. مشاريع حيوية نوعية رافدة للسياحة في الوطن.. جهود مقدرة لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي سخر كل الإمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن».

واطلع سموه على ما يتضمنه المبنى من مرافق وخدمات للزوار، والذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 2788 متراً مربعاً، ويشتمل الطابق الأرضي على مطعم ومقهى يتسع لـ88 شخصاً في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية، أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ62 شخصاً، ومصلى للرجال وآخر للنساء، ودورات مياه، ومرافق خدمية وإدارية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمشاريع النوعية الحيوية المهمة التي افتتحها أخيراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تسهم في توفير بنى تحتية متكاملة للسكان ومرافق خدمية وسياحية تستقطب السياح والزوار من مختلف مدن إمارة الشارقة. وثمن جهود سموه وما سخره من إمكانات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وقال سموه «إن هذه المشاريع تضيف مسارات تنموية طموحة وواعدة وتشكل رافداً يدعم خطط النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياحي في دولة الإمارات وتطلعاتها إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات للمجتمع ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته من خلال تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير على الوطن والمواطن.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي.

ولي عهد أبوظبي:

• «الإمارات بقيادة خليفة تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات للمجتمع».

• «استراحة السحب إطلالة جميلة على معالم المدينة وتاريخها العريق».

مساحات خضراء

نُفذت استراحة السحب على مساحة 10250 متراً مربعاً، وتضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً، وزُينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء، حيث زرعت 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة، إضافة إلى 89 موقفاً للسيارات، فيما يربطها مسار جبلي باستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ ثلاثة كيلومترات، ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية وممارسي الرياضة تجربة متميزة بين جبال خورفكان.

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