الامارات | محمد بن زايد يزور استراحة السحب في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور استراحة السحب في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، استراحة السحب في خورفكان بإمارة الشارقة.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":استراحة السحب في خورفكان إطلالة جميلة على معالم المدينة وتاريخها العريق والتي حباها الله جمال الطبيعة وتنوعها.. مشاريع حيوية نوعية رافدة للسياحة في الوطن.

وأضاف صاحب السمو: جهود مقدرة لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي سخر كل الإمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

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