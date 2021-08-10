الامارات | مباشر.. الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر.. الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد في هذه الأثناء، الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الدولة..

** الخدمات العلاجية الخارجية: تم إضافة صفحة إصدار شهادات التطعيم الرسمية والمختومة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأيضا شهادات الفحوصات الخاصة بفيروس كوفيد19 مختومة من الوزارة أيضاً.

الخدمات العلاجية الخارجية: لم تثبت أي أعراض سلبية خطيرة على متلقي اللقاح حتى اليوم ولم تتعدى الآثار الجانبية للقاح الآثار البسيطة كالألم مكان الحقنة وبعض الأعراض البسيطة كالحمى بنسب بسيطة جداً والتي لا تلبث أن تزول.

الخدمات العلاجية الخارجية: أثبتت نتائج الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال التي أجرتها الدولة فعالية ومأمونية اللقاح على الأطفال، وحسب البيانات الأولية فإن 96.6٪ من المشاركين الأطفال في الدراسة قد تطورت لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس.

القطاع الصحي: شهدنا في الفترة الماضية، مدى التزام ووعي مجتمعنا بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مما عكس علينا إيجاباً في تحديث القرارات والإجراءات في مختلف القطاعات.

د. نورة الغيثي : نود الإعلان عن تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في #تطبيق_الحصن وذلك لضمان استخدام التطبيق بفاعلية وكفاءة أفضل. يمكن الدخول إلى الحساب عن طريق رقم الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد وذلك لضمان الخصوصية بشكل أكبر.

د. نورة الغيثي: وفق الإحصاءات المتعلقة بأثر اللقاح على المطعمين وغير المطعمين تبين في شهر يوليو الماضي أن الإصابة بين المطعمين تكون بأعراض خفيفة ولا تستدعي دخولهم للمستشفى ويتم عزلهم في المنزل أو الفنادق بنسبة 99%، في حين بلغ نسبة من استدعى دخولهم إلى المستشفى 1% فقط.

القطاع الصحي: نود أن ننوه أن حالة التطبيق تتسم بثلاثة ألوان فقط، في حال كان لون التطبيق لدى المستخدم أخضر، يعني أن الفحص السلبي فعال، وفي حين اللون الرمادي يشير إلى أن الفحص غير فعال. وفي حال كان التطبيق باللون الأحمر، يعني أن المستخدم مصاب بفيروس #كوفيد19

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