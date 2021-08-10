الامارات | طقس غائم جزئياً ومغبراً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً ومغبراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصةً غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. وحركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 09:15 والجزر الثاني عند الساعة 20:23.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني عند الساعة 23:43 و الجزر الأول عند الساعة 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news