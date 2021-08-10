الامارات | بسبب مخالفتين.. إصابة 6 أشخاص بـ 3 حوادث مرورية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مخالفتين.. إصابة 6 أشخاص بـ 3 حوادث مرورية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ستة أشخاص في 3 حوادث مرورية مُتفرقة وقعت بين 10 مركبات خلال اليومين الماضيين في دبي بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي العقيد جمعة سالم بن سويدان الذي أشار إلى هذه الحوادث وقعت نتيجة عدم الالتزام بترك مسافة كافية بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وقال بن سويدان، أن الحادث الأول وقع صباح يوم أمس الإثنين، على شارع المركز المالي مقابل دبي مول بين مركبة من نوع "تويوتا لاندكروزر" وأخرى من نوع "ميني باص"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية ترجح أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين الأمر الذي أدى إلى إصابة سائق "الميني باص" بإصابات متوسطة.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع صباح أمس، بين مركبتين على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي أدى تدهور إحدى المركبتين وسط الطريق جراء شدة الاصطدام، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بين المتوسطة والبسيطة.

وأوضح أن الحادث الثالث وقع صباح الثلاثاء، بين 6 مركبات وأدى إلى ازدحام مروري وإغلاق الحركة على شارع دبي – العين، ما دفع شرطة دبي إلى تحويل الحركة المرورية إلى طريق بديلة لحين الانتهاء من إخراج المركبات خارج حرم الطريق، لافتاً إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمر الذي أدى إلى وقوع حادث تتابعي بينها، وأُصيب في الحادث شخصين بإصابات بسيطة، كما لحقت أضرار تراوحت بين البليغة والمتوسطة في المركبات".

وأكد بن سويدان، أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث على الطريق وينتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشداً السائقين بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومُستخدمي الطريق من الحوادث المرورية.

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