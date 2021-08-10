وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحدد مراكز التطعيم بلقاح كوفيد-19 للفئات العمرية من 3 إلى 17 سنة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن المراكز الصحية التي تقدم لقاح كوفيد-19 للفئات العمرية من 3 إلى 17 سنة، وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة في الأسبوع الماضي عن التسجيل الطارئ للقاح «سينوفارم» لهذه الفئة العمرية، بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة. وذلك في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس «كوفيد-19» وتأكيداًعلى نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة أن اللقاح للفئة العمرية من 3 إلى 15 سنة، اختياري وليس إلزامياً، كما كشفت الوزارة عن أن اللقاح المعتمد للأطفال من عمر 3 إلى 11 سنة هو «سينوفارم»، وبالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة سيكون الخيار متاحاً بين «سينوفارم» أو «فايزر-بيونتك».

وتتوفر اللقاحات في 46 مركز تطعيم تغطي الإمارات الشمالية، منها 19 مركزاً صحياً في إمارة الشارقة، 10 مراكز صحية في إمارة الفجيرة، 9 مراكز في إمارة رأس الخيمة، 4 مراكز في إمارة عجمان، 3 في إمارة أم القيوين، ومركز واحد في إمارة دبي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن لقاح سينوفارم ضد «كوفيد 19» يعد آمناً بالنسبة للأطفال من سن 3 إلى 17 عاماً، بناء على التجارب السريرية والتي أثبتت مأمونيته لهم بعد تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية، وبالتالي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً. حيث يتلقى الأطفال في العالم منذ عدة عقود لقاحات آمنة ضد أمراض وفيروسات متعددة. ولا يختلف لقاح سينوفارم في طريقة عمله عن هذه اللقاحات.