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سيف بن زايد: الخير والسلام والعافية للعالم أجمع

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول العام الهجري الجديد 1443 هـ، سائلاً الله تعالى الخير والسلام والعافية لكل العالم.
ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الطيب والأمتين العربية والإسلامية.. بحلول عامٍ هجريٍ جديد.. سائلين الله تعالى أن يحمل هذا العام معه مزيداً من الخير والسلام والعافية للعالم أجمع.. كل عام وأنتم بخير».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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