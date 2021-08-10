سلطان بن أحمد القاسمي.. مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

شغل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مناصب عدة في إمارة الشارقة، فهو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، بالإضافة لكونه رئيساً للمكتب الإعلامي بحكومة الشارقة، كما يشغل منصب رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب الشارقة «أنابيب».

وحصل سموه على درجة الماجستير في تخصص نظم المعلومات للحاسب الآلي من جامعة ديترويت ميرسي في ميشيغان، وهو حاصل أيضاً على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعد والده المغفور له الشيخ أحمد القاسمي ضمن الشخصيات المميزة، والتي كان لها حضور بارز في مختلف المحافل على مستوى الإمارة، فقد ولد الشيخ أحمد في سنة 1939 وهو الابن الثالث للشيخ محمد بن صقر القاسمي.

ويعد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي من الشخصيات الوطنية الملهمة، وحاز على جائزة أبرز شخصية إعلامية سنة 2016 من جامعة الدول العربية. وله إنجازات وقفزات في عدة مجالات أسهمت في تطوير إمارة الشارقة، فعلى صعيد تطوير الإعلام قام بتأسيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة (مركز الشارقة الإعلامي سابقاً)، وبإعادة هيكلة مؤسسة الشارقة للإعلام التي تضم إذاعة وتلفزيون الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية وغيرها من القنوات، وقام بتأسيس عدة قنوات جديدة، منها قناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، فضلاً عن تأسيس الصحيفة الإلكترونية (الشارقة 24) بنسختيها العربية والإنجليزية، كما عمد إلى إطلاق المهرجان الدولي للتصوير الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إطلاق «OMNES Media» أول موقع معلوماتي، وتواصل إلكتروني اجتماعي مهني إعلامي الذي يعد أكبر منصة إعلامية رقمية الاتصال الحكومي، وإطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الأول من نوعه على مستوى المنطقة (2012)، بالإضافة إلى قيامه بتأسيس إدارة الاتصال الحكومي التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة (2012)، وإطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي (2013)، وإطلاق أول شبكة فاعلة في الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة (2013)، وبالإضافة إلى إطلاق موقع فعاليات الشارقة www.sharjahevents.ae (2016)، أطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي (2017) والتي تعتبر مبادرة غير مسبوقة والأولى من نوعها عالمياً. وأما على صعيد الاقتصاد والأعمال فقد حقق عدداً من الإنجازات، إذ كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة منذ العام (1999)، ورئيس مجلس إدارة شركة أنابيب الشارقة (أنابيب) منذ العام (2003). ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة «شالكو» (2011-2004)، ورئيس مجموعة بسمة منذ العام (2005)، كما إنه عضو مجلس إدارة دانة غاز منذ العام (2005)، ورئيس مجلس إدارة شركة نفط الشارقة الوطنية منذ العام (2010)، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للخدمات العامة «خدمات» منذ العام (2013)، فضلاً عن كونه رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية منذ العام (2014)، ورئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتطوير العقاري ذ م م منذ العام (2014)، ورئيس مجلس إدارة شركة أركاديا ميدل ايست ذ م م منذ العام (2016)، ورئيس مجلس إدارة شركة كلامبفير ميدل ايست ذ م م منذ العام (2016)، ورئيس مجلس إدارة شركة اراد للتطوير ذ م م منذ العام (2017)

وعلى صعيد السياحة والبيئية، فقد تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق (2002-2011)، ورئاسة مجلس إدارة شركة «الكوكب الأخضر» ذ م م منذ العام (2005)، فضلاً عن توليه رئاسة هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة (2006-2012)، كما قام بإطلاق مهرجان الشارقة المائي وبطولة العالم لسباق الزوارق السريعة «الفورمولاـ1» (2007)، وشغل رئاسة مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة «وقاية» ذ م م منذ العام (2010)، وعمل على إطلاق مهرجان أضواء الشارقة (2011)، وتولى رئاسة اللجنة التنفيذية لاحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية (2014)، وتأسيس مسرح المجاز الأول من نوعه في المنطقة (2014).