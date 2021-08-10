الشيخة فاطمة تهنئ بالعام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، دولة الإمارات قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت سموها بالمناسبة: «يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري 1443هـ، داعية العلي القدير أن يعيده على وطننا الغالي بالخير والمجد والعزة والرفعة، وعلى سائر بلاد المسلمين بالسعادة واليمن والبركات، وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار... كل عام وأنتم بخير».