56 استفساراً من متعاملي «مستشارك» لـ«أبوظبي للإسكان»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تلقت هيئة أبوظبي للإسكان 56 استفساراً من المتعاملين عبر خدمة «مستشارك» الإلكترونية، التي تم إطلاقها بهدف الاستمرار في توفير خدمات دعم للمواطنين في مرحلة البناء.

وعقدت الهيئة اجتماعات عن بُعد بين مهندسيها والمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، ضمن خدمة «مستشارك» التي تتم من خلال قنوات الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وإلى تقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن.

وتبدأ رحلة العميل في خدمة «مستشارك» من خلال إرسال طلب الاستشارة عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر حجز موعد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء وتحديد نوع الخدمة المطلوبة والتي تشمل، تعريف بمبادرة «بيتي»، أو تحديد الاحتياجات، أو مراجعة مخطط، أو التوعية والتوجيه، ومن ثم يتم الاتصال بالعميل للتأكد من الخدمة المطلوبة، وبعدها تتم دراسة الطلب خلال 5 أيام عمل، وعقب ذلك يتم تقديم الاستشارة والتوجيهات المطلوبة.

وتأتي خدمة «مستشارك» ضمن مبادرات هيئة أبوظبي للإسكان للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة، حيث تسعى الهيئة من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي. وتدعو هيئة أبوظبي للإسكان المتعاملين في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا وتداعياته في مختلف دول العالم، إلى استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم.

وتحرص الهيئة على تسهيل رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية، بما يحقق مستوى أعلى من الرضا بين المتعاملين وتقليص مدة الانتظار وتسهيل عملية التقديم، إذ بإمكان المتعاملين الاستعلام عن حالة طلباتهم من خلال التطبيق الذكي للهيئة، أو البريد الإلكتروني، أوالموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للهيئة، والتعرف على مراحل حالة طلب المتعامل، بمجرد إدخال رقم الطلب، ومتابعته بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الطلب والتأكد من اكتماله، ومن ثم المراجعة الفنية، والتي تشمل البحث الاجتماعي، والبحث الهندسي، ومن ثم المراجعة المبدئية للطلب، فالمراجعة النهائية، وتتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً من دون الحاجة لتواجد المتعامل في مراكز خدمة العملاء للاستعلام عن حالة الطلب.