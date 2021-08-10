جامعة خليفة و«أدنوك» تطلقان برنامج «رؤية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، برنامج «رؤية» الذي يستمر لعامين، والموجّه لطلبة المرحلة الثانوية بهدف تثقيفهم بقطاع النفط والغاز في الدولة. ويهدف البرنامج الذي انطلق هذا الصيف إلى زيادة مستوى الوعي عند الطلبة للالتحاق بالتخصصات الأكاديمية المتعلقة بالهندسة البترولية في الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز الجهود الاجتماعية لشركة «أدنوك» المتمثلة في الاستثمار بتعليم وتطوير طلبة الدولة ليتمكنوا من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية على المدى البعيد، إضافة إلى أنها تعكس المكانة المرموقة التي يتمتع بها قسم الهندسة البترولية في جامعة خليفة وحصوله على المركز 21 عالمياً في الهندسة البترولية، حسب تصنيفات مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة.. «يسرنا التعاون مع شركة أدنوك في برنامج رؤية الصيفي الذي تم تصميمه لتزويد الطلبة بمنظور صحيح حول التخطيط واختيار تخصصاتهم الأكاديمية مستقبلاً، حيث حاز برنامج الهندسة البترولية في جامعة خليفة المركز 21 عالمياً، وهو ما يؤكد كفاءة أعضاء الهيئة الأكاديمية على المستوى العالمي وحداثة المختبرات.