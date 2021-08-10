أمطار غزيرة وبرد في الشارقة والفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت منطقة الشوامخ بأبوظبي أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة أمس، حيث بلغت 50.2 درجة مئوية في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، كما شهدت مناطق متفرقة بالدولة هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد، وتدني مدى الرؤية نتيجة نشاط وسرعة الرياح، حيث تشهد البلاد، خلال هذه الفترة، امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة وقوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه خلال شهر أغسطس تتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية، وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين مدارين، والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

واستمر هطول أمطار متفاوتة الشدة، وتراوحت بين المتوسطة والغزيرة، في الشارقة والفجيرة وأم القيوين، وشهدت بعض المناطق سقوط برد، ورياح شديدة السرعة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية، على بعض المناطق الشرقية من الدولة، والتي تؤدي إلى تطاير المواد الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، حاراً نهاراً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تتحول إلى ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة سرعتها من 15إلى 25 كلم/ س تصل إلى 40 كلم/س.