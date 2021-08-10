ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن السماح للشاحنات باستخدام طريق العين – دبي (E66) خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحاً، وذلك بهدف تعزيز حركة نقل البضائع بالشاحنات بين إمارات الدولة.

وتقرر السماح بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين – دبي E66)، مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لوزن الشاحنة 45 طناً.

وأكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الطرق الأخرى من قبل الشاحنات تبقى سارية المفعول، في حين لن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حالياً في الطريق.

من ناحية أخرى، شدد المركز على ضرورة عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على راحة وسلامة السكان، وحفاظاً على البنية التحتية، ومنعاً للتلوث البيئي في تلك المناطق.