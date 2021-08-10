الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين سلطان بن أحمد القاسمي نائباً للحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين سلطان بن أحمد القاسمي نائباً للحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2021، بشأن تعيين نائب لحاكم إمارة الشارقة، ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة.

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2021، بشأن تعيين رئيس لمجلس النفط في إمارة الشارقة، ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة.

وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2021، بتعيين الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لرئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة، ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة.

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