الامارات | السماح للشاحنات باستخدام طريق «العين - دبي» خارج أوقات الذروة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للشاحنات باستخدام طريق «العين - دبي» خارج أوقات الذروة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في أواخر يوليو الماضي، عن السماح للشاحنات باستخدام طريق العين - دبي «E66» خارج أوقات الذروة من العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بهدف تعزيز حركة نقل البضائع بالشاحنات بين إمارات الدولة.

وتقرر السماح بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان «العين - دبي E66» مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لوزن الشاحنة 45 طناً.

وأكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الطرق الأخرى من قبل الشاحنات تبقى سارية المفعول في حين لن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية في الطريق.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة وتدعم انسيابية حركة الشاحنات وترتقي بمعايير السلامة على الطرق، مضيفاً أنها تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات وتقلل من التكاليف التشغيلية، كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.

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