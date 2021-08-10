الامارات | 1321 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1400 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1321 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1400 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 233 ألفاً و245 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، أسهمت في الكشف عن 1321 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 694 ألفاً و285 حالة.

‌كما أعلنت وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. وأعلنت شفاء 1400 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض.

كما أعلنت تقديم 24 ألفاً و747 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، ويبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17 مليوناً و147 ألفاً و750 جرعة.

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