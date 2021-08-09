شيوخ ومسؤولون حكوميون يباركون تعيين سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

الإمارات

ع+ ع-

بارك عدد من الشيوخ والمسؤولين بإمارة الشارقة لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي تعيينه نائباً لحاكم إمارة الشارقة ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة وفقاً للمرسوم الذي أصدره اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة أن رعاية ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصلة والمستمرة لمسيرة الشارقة ومتطلبات تفوقها فيما تقدمه من منجزات، حققت للإمارة مكانة عالمية متميزة واحتراماً عالياً لدى كافة المجتمعات، ومهدت طريق الشراكة والتعاون بين تجربة الشارقة وأهم تجارب العالم.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، إن هذا الاختيار يؤكد منهج إمارة الشارقة المتمثل في كون المسؤولية الفردية هي استحقاق للتجربة والمنجزات والتميز في الأداء، فسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صاحب تجربة متميزة جمعت بين القطاعين العام والخاص، ومزجت الإعلام والثقافة والفنون والتطوير في مشهد تنموي متكامل، يعكس ما وصلته الإمارة من تقدم في مسيرتها الحضارية الشاملة.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي أننا نعمل سوياً بكل إخلاص وتفانٍ من أجل رفعة الإمارة وعزة سكانها لنحافظ على إرث آبائنا وأجدادنا ومنجزاتهم، ولنؤسس لمستقبل يليق بهذا الإرث، وبالجهد الذي بذل في عملية البناء والتقدم. وتوجه الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، متمنياً له التوفيق بمناسبة تعيين سموه نائباً لحاكم الشارقة ورئيساً لمجلس النفط، مؤكداً أن هذا الاختيار يعبر عن ثقة وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويحقق دفعة قوية للحراك التنموي الذي تشهده الإمارة على يدي سمو حاكم الشارقة.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي «اعتدنا على القرارات الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ويأتي قراره اليوم ليؤكد أن تطلع الشارقة نحو مستقبل مزدهر للتنمية المجتمعية يتحقق بفضل التوجهات الحكمية نحو الإعلاء من شأن الكفاءات، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نموذج للخبرة والريادة وصناعة النجاح وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة التي أسهمت في ارتقاء مؤشرات التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في إمارة الشارقة».

وهنأ اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ونائبه وجميع منتسبي القيادة، للثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتعيينه نائباً لحاكم إمارة الشارقة ورئيساً لمجلس النفط بالإمارة.

وأشار عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن هذا القرار الحكيم والصائب ستكون له مردودات إيجابية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة، خاصة أن سموه جدير بالمنصب وبالثقة التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأنه قريب للناس ومطلع على قضاياهم وآرائهم كون سموه رئيساً لمجلس الشارقة للإعلام وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إلى جانب تحمل سموه المسؤولية الوطنية في سن مبكرة، وأثبت أنه أهل لها، وغدى في فترة زمنية وجيزة مثالاً يقتدى لشباب الوطن.

وأشار العويس إلى أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم يأتي منسجماً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة لآفاق مستقبل إمارة الشارقة ومصلحة الوطن من خلال هذا الاختيار الصائب لشخصية وطنية قادرة بكفاءة على تحمل المسؤولية وتحقيق المزيد من الإنجازات والخير والعطاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي يعتبر أحد القيادات المؤثرة والفاعلة في المسيرة التنموية التي تقودها إمارة الشارقة برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت «لقد عهدنا سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نموذجاً في العمل الإنساني والإبداعي، وشخصية اقتصادية وإعلامية لها تاريخها الطويل من النجاحات والجهود الكبيرة والمثمرة، لذا فإن هذا الاختيار الذي يعكس ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة جاء ليترجم جملة المنجزات التي حققها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ونأمل من الله العلي القدير أن يسدد خطاه ويوفّقه في منصبه لما فيه خير شعب دولتنا وإماراتنا الحبيبة».

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إن تعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في هذا المنصب الرفيع جاء في محله وتوقيته، وهو ما عهدناه من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويعتبر خطوة عميقة واستراتيجية وضرورة حيوية، مؤكدة أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد يعتبر أحد أبرز الشخصيات الداعمة لمختلف مبادرات وبرامج وفعاليات وأنشطة الهيئة.

وأوضحت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة فنّ، أن المرسوم الذي تفضّل به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم جاء ثمرة لجهود طويلة على مختلف الصعد، واستحق عليها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي هذا التكليف الذي نسأل الله عزّ وجل أن يوفقه لما فيه خيراً لوطنه وإمارته.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي: «يأتي القرار انعكاساً للرؤية السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، فكلّ من تعامل مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أدرك صفاته الحميدة وطباعه الأصيلة التي يتحلى بها، فهو ناهيك عن كونه أحد أبرز الشخصيات الرائدة في العمل الإنساني، فهو واحد من القيادات الإعلامية التي ساهمت في خلق بيئة متطورة لمسيرة الإعلام في الإمارة، إلى جانب العديد من الأدوار القيادية المهمّة التي ساهم من خلالها في الارتقاء بمسيرة النهضة في الإمارة، فالمنجزات التي حققها كبيرة».

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتعيينه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، معرباً عن خالص الاعتزاز والتهاني لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بهذه المناسبة.

وأشاد بتقدير الجهود الحثيثة لسموه في مسيرة الإمارة ونهضتها ومسؤولياته الوطنية وإنجازاته التي صنعت منه قيادياً مميزاً يحمل روح الشباب والإبداع والابتكار، ويستشرف المستقبل بخطوات بناءة ومتفوقة.

وأكد أن هذه الثقة؛ هي إشادة سامية من صاحب السمو حاكم الشارقة بإسهامات سمو الشيخ سلطان بن أحمد ورؤاه الثاقبة في ترجمة تطلعات الإمارة، وصنع واقع مزدهر ساهم في تأكيد مكانة الشارقة ضمن مصاف التميز والنهضة العالمية.

وأشار سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تنظيم معايير العمل بالشارقة، إلى الحكمة المعهودة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤكداً أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي هو من القيادات الوطنية المتميزة الفذة التي سارت على نهج صاحب السمو حاكم الشارقة، فساهمت بتطوير وإنجاح الأداء الحكومي وفرق العمل في مجالات السياحة والإعلام والنفط وغيرها من المواقع.

وأعرب الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن تقديره واعتزازه برؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة تعيين سموه للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائباً لحاكم الشارقة.

وقال الدكتور المسلم «دوماً يقدم لنا صاحب السمو ما هو مهم وعميق، فقراءاته واستشرافه للمستقبل تدهش الجميع، يسبقنا ويقدم لنا النموذج الجاد والحيوي، وبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الشارقة ودولة الإمارات، ومن أجل مواصلة المشروع الثقافي الكبير الذي يمتد لفضاءات عديدة في كل مكان».

وأشار إلى أن لدى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي من الخبرات والتجارب والمؤهلات النوعية في مختلف المجالات ما تؤهله لأن يشكل قيمة نوعية مضافة لرصيد الشارقة، فهو الحاضر الأكثر حيوية وديناميكة في عالم الإعلام، وجهوده وبصماته واضحة في كل منصب تبوأه، وأحدث نقلات نوعية في المشهد الإعلامي بإمارة الشارقة ومختلف المناصب العليا التي احتلها والحاضر في مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات التي تتصل بالإعلام والثقافة والاتصال المؤسسي والدولي وعالم البيئة والتراث وغيرها من القطاعات والمجالات التي حقق خلالها نقلات نوعية مهمة، وهو اليوم نائباً لحاكم الشارقة ورئيساً لمجلس النفط، ويستحق ذلك ويليق به.

وقال المهندس يوسف خميس محمد العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، إن تعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، جاء في وقته المناسب، وبعد العديد من النجاحات التي حققها سموه على مدى السنوات الماضية والتي جعلته يكتسب المهارات والخبرات العملية التي جعلته قادراً على حمل هذه الأمانة.

وأضاف العثمني «نهنئ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على هذه الثقة، ونؤكد أنه استمرار لمدرسة النجاح والإنجازات التي أرستها القيادة الرشيدة، حيث يعتبر شخصية غير عادية ذات سمات موسوعية، فهو صاحب نظرة واعية وفكر ناضج في كافة المجالات، وله حضور متألق في مختلف الميادين، كما أنه يعد من القيادات الشابة الطموحة المعروفة بالديناميكية والسرعة، إلى جانب الحكمة والحنكة».

وأكد سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يجسد الاهتمام البالغ بإعطاء الثقة للقيادات الشابة، والاستمرار في منهج التطوير والاستدامة، خاصة أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي شخصية قيادية قادرة على التكيّف مع مختلف الظروف، وتحمل المسؤوليات والمهام الجسام والتي أثبت فيها سموه نجاحاً مستمراً في كل ما يوكل له، لافتاً إلى أن هذا القرار سيعزز مسيرة التنمية ونهج الريادة والتميز الذي سارت فيهما إمارة الشارقة منذ عقود، وهي مسيرة تتناقلها الأجيال، وقادها صاحب السمو حاكم الشارقة، حفظه الله، بروح الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن اختيار صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، اختيار صادف أهله، فقد أثبت سموه قدرته على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، ليشارك القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكد أن مدرسة صاحب السمو حاكم الشارقة هي مدرسة نموذجية في العمل القيادي والتنموي، أعدت قادة قادرين على مواصلة مسيرة العطاء وإطلاق المبادرات الخلاقة التي تعزز المكانة الرائدة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات عموماً.

وقال محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي «يأتي مرسوم اليوم تتويجاً لمسيرة حافلة قدمها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في عدد من مواقع المسؤولية التي تولاها طوال العقدين السابقين، سواء في مجالات السياحة والترويج والإعلام والنفط.. وغيرها من المواقع المحلية والإقليمية»، مشيراً إلى أن سموه يعد أحد الكفاءات الوطنية الشابة التي تركت بصمات واضحة في سجل الإنجازات التي تزهو بها إمارة الشارقة، وساهمت في تطوير ونجاح الأداء الحكومي بشكل عام وفرق العمل بشكل خاص.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة «نحن إذ نهنئ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بهذه الثقة الغالية التي هو أهل لها، فإننا نجدها مناسبة لنرفع لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة التهنئة والتقدير والامتنان على حرصه الدائم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، سائلين المولى تعالى أن يوفق سمو الشيخ سلطان بن أحمد في هذا المنصب الرفيع، وأن يسدد خطاه في كافة المجالات والقطاعات لخدمة الإمارة الباسمة».

وأكدت موضي الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن القرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة رئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، ينبع من الرؤى الاستشرافية النيرة لسموه في تكليف القيادات الشابة بأدوار ريادية، ودفعها قدماً إلى الأخذ بزمام المبادرة وتحمل المسؤولية في قيادة مسيرة التقدم والنهضة، موضحة أن هذه الخطوة التاريخية ستعزز بلا شك مسيرة التنمية ونهج التحديث والتطوير التي سارت فيها إمارة الشارقة منذ عقود، فهي مسيرة تناقلتها الأجيال وقادها الرواد بروح الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الإمارة وازدهارها، وستعمل على استمرارية التميز والنهوض وتثبيت دعائم الريادة والنجاح.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن مرسوم صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم يعكس الرؤية الثاقبة لسموه، لاسيما أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي يلعب دوراً ريادياً في مسيرة نهضة إمارة الشارقة وتميزها، وله مساهمات حيوية في بناء منظومة التنمية الشاملة، وأثبت عملياً من خلال النجاحات التي حققها أنه يمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة على مواصلة مسيرة التنمية في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اختيار سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة جاء في مكانه الصحيح، ويجسد النظرة الصائبة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهمية استكمال وتعزيز منظومة الحكم في إمارة الشارقة من خلال الاعتماد على القيادات الشابة وإفساح المجال لها لتتحمل المسؤولية الوطنية على عاتقها لمستقبل أكثر إشراقاً لإمارة الشارقة، حيث يعتبر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي شخصية قيادية متميزة يَحتذي بها شباب الوطن ليبنى دائماً بسواعد لا تعرف الملل ولا الكلل.

وأشار العوضي إلى أن مسيرة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي الرائدة أكدت أن طموحات سموه لا سقف لها، فبصماته المتميزة نجدها في جوانب عديدة تثري حياتنا، والإنجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإعلامية التي حققها سموه تؤكد أنه رجل قيادي يتمتع برؤية مميزة ونظرة عميقة للأمور ستعزز وتدعم مسيرة البناء والاستدامة في إمارة الشارقة.

وقال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ساهم ومنذ اللحظة الأولى لإنشاء مؤسسة الشارقة للإعلام، وقبلها مركز الشارقة للإعلام، وصولاً لتأسيس مجلس الشارقة للإعلام، في إرساء الدعامة الأولى لواقع إعلامي متطور ومبتكر في الإمارة، عكس صورة تليق بمكانة الشارقة وهويتها العربية والإسلامية للعالم بأسره، وتعد تلك الجهود التي بذلها وعبر سنوات طويلة من الإشراف والمتابعة المتواصلة نموذجاً للشخصية الوطنية القيادية الفاعلية والقادرة على المساهمة في مستقبل الإمارة والدولة. وأضاف أن المرسوم الذي تفضّل به صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم جاء ليؤكد لنا جميعاً بأن الجهود في الشارقة تُثمّن، والإخلاص والتفاني في العمل يأتي حصاده يوماً بالتكريم والثناء والتقدير، وها نحن نشهد على ذلك، فسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي يستحقّ لما بذله من صدق وإخلاص في مختلف المجالات التي أشرف عليها وعمل بها، ونأمل أن تتواصل المنجزات خدمة لوطننا وإمارتنا.

وقال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر «استطاع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن يحقق نجاحات مشهودة في مجالات مختلفة من العمل الحكومي، ويمتلك خبرات وتجارب سوف تضيف للإمارة مكاسب جديدة على صعيد رسم الاستراتيجيات والتخطيط المستقبلي، وكما عهدنا سموه في المناصب التي تقلدها، قدم دائماً صورة مشرفة، وأثبت جدارة بإدارة المهام والمنتديات الكبيرة التي وضعت الشارقة في مركز الاهتمام الدولي».

وأشار وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن مرسوم صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أصدره اليوم يعتبر قراراً صادف أهله، وهو يعكس رؤية سموه وقدرته على قراءة الرجال، ونحن على يقين أن سموه سيواصل مسيرة الإنجاز والرقي والتقدم التي حققتها الشارقة حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يعد المرسوم تطبيقاً فعلياً وميدانياً لتعزيز دور الشباب في مواصلة مسيرة البناء، ويؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور القيادي لشباب هذا الوطن وإعطائهم الفرصة الكاملة لإرساء دعائم القيادة الإدارية في وقت تشهد فيه إمارة الشارقة تطوراً سريعاً في مختلف القطاعات والميادين.

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، إن قرار تعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، يأتي استمراراً لمدرسة النجاح والإنجازات التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تعلم ونهل منها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي فن القيادة الحكيمة والرشيدة التي تعمل ليل نهار على مواصلة مسيرة الإنجازات في كافة الميادين.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف العقارية»: «نهنئ سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.. ونشيد بثقة حاكم الشارقة وإيمانه بجهود سموكم الحثيثة وخطواتكم الثابتة في تقدم مسيرة ونهضة الإمارة الباسمة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والقرارات التي وضعت إمارة الشارقة في هذه المكانة المرموقة التي تحتلها الآن وهي نتيجة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وإيمانه بالقدرات وروح الإبداع والابتكار التي يتحلى بها سمو الشيخ سلطان بن أحمد، وإنجازاته خلال مسيرته الحافلة بالنجاحات».