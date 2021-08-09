محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»

شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عام هجري جديد ..نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية هذا العام..الهجرة رمز للتحول من حال إلى حال..رمز للحركة ونبذ السكون..رمز للسعي وعدم التوقف..الهجرة تمثل البذل والتضحية لبناء غد أفضل..هذا أهم درس للمسلمين اليوم بعد 1443 عاماً من هجرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم».