الامارات | النسخة الجديدة من «الهوية» تصدر عند التجديد أو الفقد أو التلف

شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الجديدة من «الهوية» تصدر عند التجديد أو الفقد أو التلف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن بطاقة الهوية القديمة الموجودة حالياً لدى المتعاملين، تعتبر سارية الصلاحية، حتى تاريخ انتهائها، وسيتم إصدار النسخة الجديدة من البطاقة عند طلب تجديدها، أو عند التقدم بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف للبطاقة القديمة.

وقال مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة، ناصر أحمد العبدولي، إنه سيتم إصدار البطاقات الجديدة للهوية لكل شرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين، بالتزامن مع عملية التجديد، وانتهاء صلاحية البطاقات القديمة، أو من خلال خدمة بدل فاقد أو بدل تالف، وهي متاحة حالياً.

وأكد أنه يمكن للمتعاملين استخدام البطاقة القديمة حالياً لدى كل المؤسسات الحكومية، فيما ستكون عملية استبدالها بالتزامن مع عملية تجديد بطاقة الهوية، ولا يوجد داع للمتعاملين للتوجه حالياً لتقديم طلب استبدال بطاقاتهم الحالية، مادامت سارية الصلاحية ولم تنتهِ.

وذكر العبدولي في تصريحات إعلامية أن الهيئة تحرص بشكل دائم على تعزيز منتجاتها وخدماتها وعملياتها وتطويرها، ومن هذا المنطلق قامت بإطلاق الجيل الجديد من بطاقة الهوية بميزات عالية الجودة، والهدف هو تحقيق رؤية دولة الإمارات، من خلال تطوير منظومة لجودة بيانات السجل السكاني، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في إدارة منظومة الهوية الشخصية.

وشرح أن من أهم خصائص الجيل الجديد من بطاقة الهوية، تزويدها بتقنيات متطورة، تقلل من المخاطر الأمنية نتيجة التزوير والتزييف في عملية الاستخدام، وحقول ورموز تعريفية مضافة، مثل بيانات رب العمل، ورب الأسرة، والمسمى الوظيفي بالنسبة للمقيمين، وكذا جهة إصدار بطاقة الهوية، وحماية معزّزة للبيانات غير الظاهرة على البطاقة، بهدف تعزيز منظومة الربط الإلكتروني بين المؤسسات لضمان حداثة البيانات، وتعزيز عملية الترابط والتكامل.

كما توجد في البطاقة الجديدة خصائص فنية وتكنولوجية متقدمة، منها تفعيل خاصية القراءة اللاتلامسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي لأفراد مجتمع الإمارات، خصوصاً مع كثرة استخدام بطاقة الهوية في شتى المجالات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه من أهم مزايا البطاقة الجديدة هي طباعة الأسماء بتقنية ليزرية، بحيث تكون محفورة على البطاقة، ما يسهم في الحفاظ عليها وجودتها، فضلاً عن تعزيز الخصائص الحيوية، وبصمات الأفراد الموجودة في البطاقة القديمة.

وشدّد العبدولي على أن عملية إصدار البطاقة وإجراءاتها كما هي في السابق، ولم تتغير، إذ يمكن التقدم من خلال القنوات المتاحة ذاتها، سواء عبر التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو القنوات التقليدية مثل مكاتب الطباعة ومراكز إسعاد المتعاملين.

وأكد أن رسوم إصدار البطاقة الجديدة لم تتغير، وكذا صلاحية البطاقة كما كانت محددة مسبقاً، وهي للمواطنين خمس أو 10 سنوات، وللمقيمين تكون مرتبطة بمدة الإقامة، سواء سنتان أو ثلاث، أو حسب مدة الإقامة الذهبية، خمس أو 10 سنوات.

للإطلاع على خصائص ومميزات النسخة الجديدة من «الهوية»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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