الامارات | أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في الشارقة والفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في الشارقة والفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق في إمارتي الشارقة والفجيرة مساء اليوم سقوط أمطار من غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة برياح قوية وحبات برد كبيرة وصواعق.

وقال مركز العاصفة لمتابعة الطقس ورصد الحالات الجوية، لـ"الإمارات اليوم"، إن مناطق الوسطى وفلي ولخيضر، لخضيرة وأطراف المناطق الجبلية والمنامة والفاية ومحافز وشارع الوطن الجديد والسيجي، شهدت سقوط أمطار بين الغزيرة وشديدة الغزارة عصر اليوم مع بداية تشكل السحب الركامية.



وشهدت تلك لمناطق رياح قوية خلال سقوط الأمطار مع سقوط حبات كبيرة من البرد في بعض المناطق.

ومن جهته أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية.

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