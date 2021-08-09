الامارات | النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيليمة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس و بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضا ، عد ذلك ظرفا مشددا .

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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