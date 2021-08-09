الامارات | "الصحة" تكشف عدد الإصابات والتعافي من "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عدد الإصابات والتعافي من "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 233,245 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشف عن 1,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,400 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
التفاصيل تباعاً.
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