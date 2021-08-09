الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائبا لحاكم الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائبا لحاكم الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسومين بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعاً.

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