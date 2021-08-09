«محمد بن راشد للطب» تعزز مهارات البحث العلمي لطلبة المرحلة الثانوية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن مشاركتها ضمن المسار البحثي لبرنامج سفراؤنا الوطني «استعداد»، وهو إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم الهادفة لتعزيز قدرات الطلبة وإثرائها وتزويدهم بالمعارف التي تنسجم مع رسالة الجامعة القائمة على أهمية الأبحاث العلمية وإجراء الأبحاث المُبتكرة. وقالت الدكتورة ليلى السويدي، العميد المشارك لسعادة الطلبة وأستاذ مساعد في علم الدم الجزيئي بكلية الطب في الجامعة: لا بد أن يدرك الطلاب أهمية البحث العلمي وأثره على مختلف نواحي الحياة، كما تتيح هذه العملية للطلاب فرصة الاطلاع على مُختلف المسائل البحثية واستخدام البيانات والمعلومات التي تتوفر لهم خلال مسيرتهم الأكاديمية وفي حياتهم الشخصية. وفي إطار هذا البرنامج، تُزود جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية طلاب المرحلة الثانوية بباقة متنوعة من التجارب التعليمية الخاصة بالطب والعلوم الصحية في ثلاثة مجالات تشمل التعليم والبحث العلمي والممارسة السريرية، والتي تكوّن عناصر النظام الصحي الأكاديمي المتكامل.