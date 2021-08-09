جامعة الإمارات تستقبـل 3500 طالب مستجد

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستقبال ‏طلبتها المستجدين والبالغ عددهم ‏‎3500 طالب وطالبة للعام الجامعي ‏الأكاديمي الجديد 2021/ 2022م وفق إجراءات آمنة، ‏وذلك من خلال ‏إعداد برنامج إرشادي خاص «هجين» ينطلق يوم 15 أغسطس الجاري وتستمر فعالياته خمسة أيام.‏

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري النائب المشارك لشؤون ‏الطلبة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ما يتطلب توفير ‏كافة المتطلبات مع بداية مرحلة جديدة لمواصلة التحصيل العلمي التي ‏تختلف تماماً عن المرحلة السابقة للطالب ما قبل دخوله للجامعة، و‏حرصت إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة ‏الجدد وفق الإجراءات المطبقة لمواجهة ظروف جائحة «كوفيد- 19»، وبما ‏يضمن سلامة وصحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق المعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير البيئة الجامعية الآمنة لهم.‏

وأشارت إلى أنه تم إعداد خطة «هجينة» شاملة لاستقبال الطلبة الجدد ‏الذين أتموا إجراءات التسجيل كافة، وعددهم ‏‎ 3500‎ طالب وطالبة في ‏كافة التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، مع مراعاة كافة ‏الجوانب والمتطلبات.