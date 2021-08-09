بلدية أبوظبي تكرم الموظفين المتميزين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن التميز لا بد أن يكون منهجاً راسخاً في العمل، ومعياراً في قياسِ النجاحِ والإنجازاتِ، وأن يبقى التميز عنوان ولائِنا المؤسسيِ، ومؤشراً على احترامِنا لقيمِنا ورسالتِنا في خدمةِ الدولةِ والمجتمعِ والشركاء.

جاء ذلك في كلمة له أثناء حفل تكريم الموظفين المتميزين، وجائزة (ارتقاء) التي نظمتهما بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل مؤخراً للاحتفاء بالطاقات والكوادر المتميزة عن أداء العام الماضي 2020. من جانبه، قال أحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء خلال كلمته في الحفل: إن التميز ليس رفاهية وشعاراً، وإنما هو تحول بفضل الفكر الإبداعي والابتكاري لدى قيادتنا الحكيمة إلى أساسات وقواعد تقوم عليها كافة الرؤى التطويرية.

من جانبه، أكد عويضة أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم والمساندة في كلمته: أن احتفال البلدية اليوم بكوادرها الوظيفية المتميزة هو رسالة وشرف، وعهد ووعد بالوفاء لهذه القيم.

المكرمون

على الصعيد ذاته، فازت إدارة البيئة والصحة والسلامة بجائزة أفضل إدارة مطبقة لمنظومة التميز الحكومي، وفاز قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بجائزة أفضل قطاع مطبق لمنظومة التميز الحكومي، وفازت كل من إدارة الأملاك، وإدارة الأداء بجائزة أفضل إدارة إلكترونية، وفاز قطاع الأراضي والعقارات بجائزة أفضل قطاع إلكتروني، وفاز قطاع البنية التحتية بجائزة أفضل خدمة مقدمة للمتعاملين.

أما في مجال نتائج أوسمة التميز للأفراد فئة المدير التنفيذي المتميز، فقد فاز بها سعادة أحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وعن فئة الإشراف الإداري فاز بها محمد أحمد كرامة العامري من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وعن فئة المتفاني ذي الخدمة الطويلة/ إشرافي فاز بها شيخ عمر حسن الهاشمي من البنية التحتية وأصول البلدية، وفئة إسعاد المتعاملين/ إشرافي فاز بها سيف يحيى الرميثي من قطاع الخدمات البلدية، وفئة الدعم الإداري فازت بها عنود مبارك يوسف المرزوقي من قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وفئة الوظائف الإدارية/ المكتبية فازت بجائزتها غاية سالم جمعة الكعبي من قطاع خدمات الدعم والمساندة، وعن فئة المجال التخصصي فازت بالجائزة دينا عبد العزيز عاطف يوسف من قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وعن فئة المجال الميداني فازت بالجائزة سلامة سعيد الكتبي من قطاع البنية التحتية، وعن فئة المجال التقني الفني فاز بالجائزة حمد محسن عبدالله من قطاع البنية التحتية، وعن فئة الموظف الجديد فازت بالجائزة ريم علي محمد الشامسي من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية.