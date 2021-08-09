سفير الدولة غير المقيم لدى الأوروغواي الشرقية يقدم نسخة من أوراق اعتماده

ابوظبي - سيف اليزيد - بوينس آيرس (وام)

قدم سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إلى كارولينا آتشي نائبة وزير خارجية الأوروغواي الشرقية، وذلك افتراضياً من مقر سفارة جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى الأرجنتين.

ورحّبت نائبة وزير الخارجية -خلال اللقاء- بالسفير، وأعربت عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه التي ستسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين الصديقين. من جهته أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الدولة لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي الشرقية وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.