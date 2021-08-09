نقل جراحة الأطفال من مستشفى لطيفة إلى «الجليلة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تم نقل خدمة جراحة الأطفال التي توفرها هيئة الصحة بدبي، للأطفال، من مستشفى لطيفة للنساء والأطفال إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التخصصات الطبية الدقيقة التي يحتاجها الأطفال.

وقال الدكتور عبد الله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، إن مستشفى الجليلة أصبح له شهرته ومكانته الدولية في رعاية وعلاج الأطفال من الأمراض النادرة وغيرها، والأمر نفسه في مستشفى لطيفة، وإن توحيد الخدمات وتكامل الأدوار، وتخصيص مستشفى الجليلة لتقديم الخدمات الطبية للأطفال، من شأنه أن يدعم تفوق دبي في طب الأطفال، ومن ثم توفير الفرصة الأكبر لمستشفى لطيفة للتركيز على طب النساء والولادة.