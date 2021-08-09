«موارد الشارقة» تعزز الوعي الوظيفي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامجاً افتراضياً حول «متابعة الأداء الوظيفي» بتقنية البث المباشر عبر الإنترنت باستخدام برنامج (webex)، وذلك من منطلق تعزيز الوعي الوظيفي. واستهدف البرنامج موظفي إدارات الخدمات المساندة في مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها في الوسطى والشرقية، وتضمن شرحاً مفصلاً عن قانون الموارد البشرية وجميع إجراءات متابعة الأداء، إضافة إلى شرح نظام تقييم الأداء وإجراءات الرواتب والتدريب. وتم تنفيذ البرنامج سعياً لنشر المعرفة بين موظفي الجهات الحكومية في إدارة الخدمات المساندة التي تعد إحدى أهم الإدارات الداعمة لبقية الأقسام والإدارات في المؤسسات الوظيفية، حيث أكسب المشاركين مهارات وخبرات عملية في تقييم الأداء، وتحليل أسباب انخفاض الأداء، وكيفية الاستفادة من مستويات الأداء المتميز لخلق رؤية مستقبلية واضحة حول الأداء الوظيفي. وتحرص الدائرة على تنفيذ مثل هذه الورش والبرامج التثقيفية دورياً في إطار اهتمامها بإثراء الوعي الوظيفي، وسعياً لتطوير العاملين في مختلف الإدارات، بما يثري المعرفة لديهم ويعزز أداءهم، كل حسب موقعه الوظيفي ومجال عمله.