الامارات | 626 مخالفة على أنشطة نقل الركاب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 626 مخالفة على أنشطة نقل الركاب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 ألفاً و669 عملية تفتيش على مختلف أنشطة نقل الركاب العاملة في دبي منها النقل بمركبات الأجرة، والنقل الفاخر (الليموزين)، والتأجير بالساعات، بالإضافة إلى نقل الركاب بمركبات غير مرخّصة في مناطق مختلفة من الإمارة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نتج عنها تحرير 626 مخالفة على مختلف أنشطة نقل الركاب.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة سعيد البلوشي: «لقد تركّزت أهداف التفتيش حول الحفاظ على المظهر العام من الداخل والخارج لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة ومركبات التأجير بالساعات لأهمية التوجه الخدمي والسياحي للمدينة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والحد من نقل الركاب بمركبات غير مرخصة بالإمارة».

وأوضح أن عمليات التفتيش المذكورة قد نتج عنها تحرير 626 مخالفة على مختلف أنشطة نقل الركاب بنسب متفاوتة وحسب الخطة الموضوعة، حيث بلغت نسبة التفتيش من إجمالي الأسطول على مركبات التأجير بالساعات 90%، و81% على مركبات الأجرة و85% على مركبات النقل الفاخر (الليموزين). وقد أسفرت تلك العمليات عن 349 مخالفة لنقل الركاب بمركبات غير مرخصة (تهريب الركاب) من إجمالي المخالفات المحررة خلال الربع الثاني لعام 2021.

ونتج عن عمليات التفتيش ضبط المركبات غير الملتزمة بالتعليمات والنظافة، وتوعية السائقين بالاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المركبة واتباع التعليمات الصادرة من الهيئة، الأمر الذي أدى إلى تقليل شكاوى المتعاملين.

وتُنفذ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في المؤسسة على مدار العام حملات تفتيشية في عدد من مناطق دبي، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية وبعض السلوكيات غير المقبولة، التي تُؤثر بشكل سلبي في الوجه السياحي والخدمي ومكانة إمارة دبي باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم، بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

• 349 مخالفة لنقل الركاب بمركبات غير مرخصة (تهريب الركاب).

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