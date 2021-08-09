الامارات | «الإمارات للتعليم» تمدّد فترة قبول طلبات التعيين لـ «مديري المدارس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تمدّد فترة قبول طلبات التعيين لـ «مديري المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فترة قبول طلبات التعيين للوظائف القيادية (مدير مدرسة) للمراحل الدراسية كافة، على مستوى الدولة، حتى 30 من أغسطس الجاري، وذلك للعام الدراسي المقبل (2021/‏‏‏‏2022)، داعية الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة إلى تقديم الأوراق المطلوبة من خلال موقع مبادرة «علم لأجل الإمارات».

ورصدت «الإمارات اليوم» 38 وظيفة أعلنت المؤسسة عنها عبر «علم لأجل الإمارات»، تشمل وظائف معلمين ومديري مدارس، بينها 25 وظيفة «مدير مدرسة»، إضافة إلى عدد من الوظائف التدريسية، منها معلم رياض أطفال (للمواطنين فقط)، ومعلم رياضيات، ولغة إنجليزية، وعلوم، وفيزياء، وموسيقى.

وذكرت المبادرة أن الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة في مدير المدرسة شهادة البكالوريوس (بشكل أساسي)، وشهادة الماجستير أو الدكتوراه في التربية أو القيادة التربوية، أو شهادة مهنية في القيادة التربوية (بشكل تفضيلي)، محددة لكل مؤهل عدداً من سنوات الخبرة المطلوبة.

وشددت المبادرة على ضرورة توافر عدد من المميزات في المتقدم لوظيفة مدير مدرسة، منها الكفاءات السلوكية (مستوى الكفاءة 6)، والعمل بروح الفريق، وتمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، والتواصل ومهارات الاتصال، وقيادة التغيير، والتركيز على خدمة العملاء، والتركيز على النتائج، وإدارة الموارد بفاعلية، والتفكير الاستراتيجي.

من جهة أخرى، أفادت المؤسسة بأن نظام التعليم سيكون حضورياً في المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة، وتطبيق أعلى المعايير، بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الأماكن الشاغرة لوظيفة «مدير مدرسة»، منها في إمارة عجمان (للحلقات الأولى والثانية والثانوية)، والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة (المنطقة الشرقية)، والحلقة الأولى في إمارة أم القيوين، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في إمارة الفجيرة، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة، إضافة إلى مدير مدرسة مشتركة في إمارة رأس الخيمة، ومدير مدرسة مشتركة في إمارة أم القيوين، والحلقة الثانية والحلقة الثالثة - إمارة رأس الخيمة، والحلقة الثانية - إمارة دبي.

وحددت المؤسسة أربعة مجالات للقيادة، يتطلب من مدير المدرسة تطويرها، وهي القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التعليمية، والقيادة التشغيلية (العمليات).

من جانبها، ألزمت وزارة التربية والتعليم العاملين في الميدان التربوي، والطلبة في عمر 16 فما فوق، بالحصول على اللقاح ضد «كورونا»، كشرط لدخول المنشآت التعليمية، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراكز التدريب، وغيرها.

العام الدراسي المقبل

ينطلق العام الدراسي المقبل (2021/‏‏‏‏2022)، في 29 من أغسطس الجاري، حسب التقويم المدرسي الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية.

ويبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 186 يوماً، وتتوزع إجازات العام على إجازة الشتاء: 12- 30 ديسمبر المقبل، إجازة الربيع: 27 مارس - 14 أبريل 2022، وإجازة الصيف: تبدأ عند نهاية العام الأكاديمي.

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