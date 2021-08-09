الامارات | فرصة لتكوّن سُحب ممطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لتكوّن سُحب ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً ومغبرّاً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وقد تكون ممطرة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية، وتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية‏‏15 - 25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.

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