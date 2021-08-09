اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | فرصة لتكوّن سُحب ممطرة

0 نشر
أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لتكوّن سُحب ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً ومغبرّاً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وقد تكون ممطرة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية، وتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية‏‏15 - 25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا