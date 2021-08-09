الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدحام

تشهد بعض طرق إمارة أبوظبي، ازدحاماً بالمركبات قبيل بدء برنامج التعقيم الوطني في الساعة 12 ليلاً، إذ يتعمد كثير من السائقين العودة إلى منازلهم في الدقائق الأخيرة، رغم دعوة شرطة أبوظبي، أخيراً، إلى ضرورة مراعاة أوقات برنامج التعقيم.

أسعار

تراجعت أسعار الكمامات المعروضة في الأسواق إلى ما دون ثلاثة دراهم للعبوة الواحدة في بعض المتاجر، ما يثير شكوك العديد من الزبائن حول جودتها، ومدى قدرتها على توفير الحماية من الفيروسات.

تراجع

لاحظ قراء تراجعاً في إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في العديد من المتاجر، خصوصاً المطاعم ومحال المنتجات الغذائية، الأمر الذي يثير مخاوفهم عند التردد على مثل هذه المحال، ودعوا إلى التشدد في تطبيق الإجراءات حفاظاً على سلامة المجتمع.

ساعة

أشاد مسافرون أنهوا فترة الحجر المنزلي، بسهولة وسرعة الإجراءات في مركز «صحة» في ميناء زايد بأبوظبي، الخاص بإزالة ساعة التتبّع، مشيرين إلى أنهم قضوا فترة قصيرة في إنهاء الإجراءات مقارنة بما كان في السابق.

رسوم

شكا متعامل مع مصرف إسلامي مطالبة الأخير برسوم على بطاقة ائتمانية تابعة له أراد استبدالها بأخرى بسبب عدم فاعلية خاصية «اللاتلامس» بها، ما يضطره في كل مرة إلى إدخال «الباسورد» رغم إمكانية تسبّب هذه الطريقة في نقل الفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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