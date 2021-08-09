الامارات | ضبط آسيوي بعد 3 ساعات من طعن شخصين

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط آسيوي بعد 3 ساعات من طعن شخصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة آسيوياً بعد ثلاث ساعات على تنفيذه جريمتَي طعن لشخصين آسيويين، ومحاولته الهروب خارج الدولة للعودة إلى بلاده.

وأوضح مدير الإدارة، العميد أحمد المنصوري، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود آسيوي تعرّض لمحاولة قتل، وتم على الفور إرسال فريق من الإدارة برفقة خبراء من الجهات المختصة، بمعرفة النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات الإمارة، وبعد ذلك وصل بلاغ ثانٍ بوجود شخص آخر تعرّض لمحاولة قتل في المنطقة نفسها، وعلى الفور انتقل الفريق المختص إلى مكان البلاغ، ونقل المصاب إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه رغم قلة المعلومات والوقت وصعوبة الحصول عليها من المصابين نتيجة حالتهما البليغة قادت الاستدلالات للاشتباه في شخص آسيوي كان على وشك مغادرة الدولة عبر مطار رأس الخيمة الدولي، حيث تم التنسيق مع غرفة عمليات المطار، وتم التوصل إلى المتهم قبل صعوده الطائرة، ولاحظ الفريق المختص آثار دم على ملابسه، وعند الاستدلال المبدئي منه اعترف بأنه قام بالشروع في قتل شخصين.

وأوضح أن المتهم أرشد الفريق إلى مكان الأداة التي استخدمها في الجريمة، وأوضح المتهم أن سبب ارتكابه الجريمة يعود إلى أن أحدهما اقترض منه مبلغاً مالياً ولم يرجعه له، ما دفعه إلى حجز تذكرة سفر قبل تنفيذه خطته بثلاث ساعات وخطّط لقتله وشريكه والمغادرة لوطنه، وعلى إثر الاستدلال المبدئي جارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن ضبط المتهم خلال وقت قياسي يدل على سرعة الاجراءات والاستجابة والتعامل الاحترافي مع العملية، وأن الوصول للمتهم هو ثمرة لعمليات التطوير والتدريب والتأهيل للكفاءات العاملة في الشرطة، لتكون على الدوام قادرة على مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الاختصاص.

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