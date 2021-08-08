طقس الإمارات غداً الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد تكون ممطرة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

أما الموج في الخليج العربي، فيكون خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 15:10 والمد الثاني عند 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 10:51 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:42.